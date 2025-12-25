Diyarbakır'da sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.