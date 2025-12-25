İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8652
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinnet getiren anne dehşet saçtı! 2 aylık bebeğini camdan attı
Güncel

Cinnet getiren anne dehşet saçtı! 2 aylık bebeğini camdan attı

Diyarbakır'da yaşanan korkunç olayda, sinir krizi geçiren bir anne 2 aylık bebeğini apartmanın 4. katından attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Cinnet getiren anne dehşet saçtı! 2 aylık bebeğini camdan attı
ABONE OL

Diyarbakır'da sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

  • anne sinir krizi
  • bebek katliamı
  • Diyarbakır olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.