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Güncel

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi bir aydır devam ediyor. Durumu kritik olduğu söylenen bebek, yaşam mücadelesi veriyor.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor
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Yetkililerden alınan bilgiye göre, bebek S.Y'nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.

Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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