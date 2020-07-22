Cinsel saldırıyla suçlanan Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu
Cinsel saldırıyla suçlanan Eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon, raporunu 1 ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.
22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:26
Cinsel saldırıyla suçlanan Eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon, raporunu 1 ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.