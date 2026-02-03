İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Cip dehşeti! Yaya geçidinde 3 can gitti, sürücü tutuklandı

Mersin'de çarptığı yayalardan 3'ünün ölümüne 3'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

AA3 Şubat 2026 Salı 16:22 - Güncelleme:
Cip dehşeti! Yaya geçidinde 3 can gitti, sürücü tutuklandı
Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Melis K.'nın (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) cenazeleri, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneykent Mezarlığı'na götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

Namaza, aile yakınlarının yanı sıra Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile vatandaşlar da katıldı.

Kazada yaralanan Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'nın (35) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Melis K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

