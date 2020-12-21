'Çıplak arama' yalanını Meclise taşıyan HDP'li Gergerlioğlu'nun talimatı FETÖ'den aldığı ortaya çıktı

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:24

HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis’te gündeme getirdiği ‘cezaevlerinde çıplak arama’ yalanının arkasında FETÖ olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.



İstihbarat kaynaklarına göre FETÖ, örgüt üyelerine “çıplak arama konusunda kampanya yapın” talimatı verdi. Yalanı Meclise taşıyan ve sık sık FETÖ'nün sözcülüğünü yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun, Firari FETÖ'cülerle toplantı yaparak, talimatı aldığı ortaya çıktı.

Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP milletvekili Ö.Faruk Gergerlioğlu, FETÖ'nün önemli isimleriyle yaptığı videokonferans görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle aynı video konferansta görülen Gergerlioğlu'nun, FETÖ yalanlarını nasıl elde ettiği belli oldu.

KANTER PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

FETÖ'cü Enes Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. FETÖ'cü Kanter'in yanlışlıkla paylaştığı tahmin edilen ekran görüntüsü, hemen ardından silindi.

FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU

Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.