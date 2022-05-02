İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2022 Pazartesi / 1 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,874
  • EURO
    15,6868
  • ALTIN
    901.112
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ciple otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Güncel

Ciple otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Otoyolun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Muallimköy mevkisi Bursa istikametinde D.Ö'nün kullandığı 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. idaresindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan cip sürücüsü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T, İ.Ç, T.T. ve Y.Ç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan E.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.