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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması: Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ziyareti öncesi 'Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor' dedi.

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Hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Çipras, Anadolu Ajansı'na röportaj verdi.
 
Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi.
 
Yunan Başbakan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" ifadesini kullandı.
 
Türkiye'nin dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" diye konuştu.

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