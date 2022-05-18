Cips hırsızı kameraya yakalandı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan marketin, bir karga müdavimi oldu. Market önünde duran cips paketlerini alan karganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahallenin maskotu olan karganın cips paketlerini aldıktan sonra, minibüs üzerinde paketi açıp yediği görüldü. Marketi sakin olduğu zaman ziyaret eden karga, mahalle sakinleri ve market sahibinin de yüzünü güldürdü.

"GELDİKÇE DAHA DA ARKADAŞ OLACAĞIZ"

19 yıldır Zeytinburnu'nda esnaf olan Sıtkı Akdin, cipslerinin çalındığını arabanın üstündeki çöpleri görünce fark ettiğini söyledi. Akdin, "Arabanın üstünde cipsler vardı, komşum da gördüğünü söyledi. Kameradan baktım, gerçekten karga alıyor. Belki daha önceden de yapıyordu farkında değildim ama gelsin, geldikçe daha arkadaş olacağız" dedi.

"ZARARA UĞRATMIŞ OLSA DA TAKDİR EDİYORUM"

Kargaların çok akıllı olduğunu dile getiren Akdin, "Hayvanlarda mantık yoksa bile çok akıllılar. Geliyor, seçiyor tadını beğeniyor, yiyor. Sade olanları beğenmiyor ve ilk yediğini alıyor. Sonrasında arkadaşlar engelliyor. Beni ne kadar zarara uğratmış olsa da yine de onu takdir ediyorum. Ağzının tadını biliyor bence bizden daha akıllılar" diye konuştu.

"ARTIK BİZİM BAKKALIN AMİGOSU"

Akdin, "Bu yine gelecek, istihkakını alacak, yapacak bir şey yok. Onu engellemem de. O onun nasibidir. Bir kediye, köpeğe nasıl bakıyorsak ona da bakmak zorundayız. O artık bundan sonra bizim bakkalın amigosu oldu. Bu sefer geldiğinde daha büyüğünü vereceğim. Öbürlerine gitmesin, bu artık her zaman geldiğinde bu onun cipsi" ifadelerini kullandı.

"KARGANIN ZEKİ VE UYANIK BİR HAYVAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

33 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan ve karganın görüntülerini çeken İbrahim Karadayı, "Bu hafta sonu balkonda kahvaltı yaparken ilginç bir durumla karşılaştık. Bizim sevgili bir kargamız var geldi, arabanın üzerinden geliyor, cipsleri aldı, yedi. Hayvanların nasıl şartlarda beslendiğine dikkat çekmek istedim. Bir de karganın ne kadar uyanık, zeki bir hayvan olduğunu gördüm, anlatmaya çalıştım. Hayvanlar da bizim bir parçamız. İnsan dostu bir hayvan olarak görüyorum. Geliyor, besleniyor ve gidiyor. Onlar bizim dostlarımız" dedi.