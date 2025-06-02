Çırağan Sarayı'nda kritik toplantı başladı! Bakan Fidan: Türkiye'ye duyulan güven her şeyin ötesinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürecine ilişkin, "Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız." dedi.

Fidan, Çırağan Sarayı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde, Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında hitapta bulundu.

Fidan, liderlerin ortak iradeleri temelinde temaslara devam ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürekli temas halinde olduğunu, sürecin ilerlemesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.

İlk toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ederek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Fidan, her iki tarafla da konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

Fidan, 16 Mayıs'taki toplantıda gösterilen sonuç odaklı ve yapıcı yaklaşım için taraflara teşekkür ederek, "İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar çok önemli adımlar attı. 1000'er kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. Her iki taraf da vadettiği üzere ateşkese ve müteakip adımlara yönelik tutumlarını belirledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, toplantıda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Aynı zamanda insani mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz." dedi.

Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılmasının temel beklentileri olduğunu söyleyen Fidan, "Amerika'nın bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump'ın (ABD Başkanı Donald Trump) barışın tesisi konusundaki kararlılığı, yeni bir fırsat penceresi aralamıştır." diye konuştu.

"TÜRKİYE, HER TÜRLÜ KOLAYLAŞTIRICI ADIMA HAZIR"

Fidan, barış müzakerelerinin önemine işaret ederek, "Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye'ye duydukları güven bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir." diye konuştu.

İki ülkenin İstanbul'da yapacağı görüşmelerin bölgesel ve küresel açıdan ortak kader üzerinde belirleyici olacağına dikkati çeken Fidan, tüm dünyanın gözünün Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştireceği temaslara ve tartışmalara odaklandığını vurguladı.

Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın bu fırsattan azami ölçüde yararlanarak barışa bir adım daha yaklaştıracak somut neticeler alacaklarına yürekten inandıklarını dile getirerek, iki ülkenin heyet başkanlarına ve üyelerine teşekkürlerini iletti ve müzakerelerin Rusya ve Ukrayna halkları için güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.

TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA ÜÇLÜ TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Rusya heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.