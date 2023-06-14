Çıray'dan kendisini hedef alan Türkkan'a sert cevap: Kalite kadına küfreden birinin siyasete veda etmesidir

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuk olduğu Sözcü TV'de partisindeki istifaları değerlendirdi.

Aytun Çıray ile ilgili konuşan Türkkan, "Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli. Yoksa kimse kimseyi zorla tutamaz. 'Niye ayrılıyorsun' diyemez. Ama oradaki o ifadeler, gittiğiniz yerde bıraktığınız o izleri kapatıyor. Daha kötü şeyler getiriyor" dedi.

'YENİLMESEYDİK HEPSİ BU PARTİDEYDİ'

Yenilen tarafta olmasaydınız bunlar olur muydu? sorusunu yanıtlayan Türkkan, "Asla. Biz yenilmeseydik hepsi de bu partideydi." diye konuştu.

Türkkan'ın sözlerine Twitter hesabından cevap veren Çıray, "Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını..' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir." ifadelerini kullandı.

'NEYSE Kİ FETÖ'CÜ VEYA KÜFÜRBAZ ADAYLAR KALİTESİNDE DEĞİLİZ'

"İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi" söylemine de cevap veren Çıray, şunları söyledi:

"İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sn Akşenerin, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar' diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı 'grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok' da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki Fetöcü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."