Çirkin mektuba cevabını Mehmetçik ver

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği ve terör PKK/YPG ile arabuluculuk önerisi yaptığı diplomatik teamüllere aykırı mektuba cevap, Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik tarafından ivedilikle verildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim 2019’da Başkan Erdoğan’a hitaben yazdığı, PKK/YPG ile müzakere önerileri ve ekonomiyi yıkma tehditleri içeren çirkin bir mektup, ABD medyasına servis edildi. Sızdırılan mektuba Türkiye’deki kronik muhaliflerin tepkisi gecikmedi. CHP’li isimlerin de yer aldığı kesim, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile elde ettiği kazanımları görmezden gelerek, mektuptaki diplomatik teamüllere aykırı dili öne çıkardı ve Başkan Erdoğan’ın buna gerekli cevabı vermediğini ileri sürdü. Oysa aynı zamanda Başkomutan olan Başkan Erdoğan, aynı gün saat 16.00’da verdiği talimatla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. “Arabuluculuk”, “yaptırım” gibi tehditlere bizzat sahada yanıt verilerek Fırat’ın doğusuna girildi. Harekat ile birlikte bu mektuba, yaptırım girişimlerine ve her türlü hamleye en etkili cevap verilmiş oldu.

ZAMANLAMA MANİDAR

ABD Başkanı Trump’ın mektubunun önceki gün ABD medyasına sızdırılmasının ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekti. Zamanlama, “Yaptırımların istenen sonucu vermemesi üzerine Türkiye’nin kararlılığını zedelemeyi hedeflediği” şeklinde yorumlandı. Yapılan bir başka değerlendirmede ise “Mektup, Pence ile birlikte Türkiye’ye gelen Amerikan heyetinin işini zorlaştırmak amacıyla sızdırıldı” denildi. Mektup ABD siyasettinde de yankı buldu. Demokrat Mike Quigley, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bunun şaka olduğunu sandım.Oval Ofis’ten çıkmış bir mektup olamazdı.Bunlar, olağanüstü derecede ciddi meseleler ve dünyanın olağanüstü derecede tehlikeli” uyarısını yaptı.

AMERİKAN BASINI: MEKTUP TRUMP'IN ÇARESİZLİK YAKARIŞI

ABD Başkanı Trump’ın, Başkan Erdoğan’a yazdığı 9 Ekim tarihli skandal ifadeler içeren küstah mektubu, kendi ülkesindeki basını bile şaşırttı. Tuhaf ifadelerin yer aldığı ciddiyetsiz mektubun gerçekliği ABD’de bile sorgulandı. Vanity Fair’de yer alan haberde “Gerçek mi? Trump Erdoğan’a ilkokul 3. sınıf düzeyinde mektup gönderdi. Trump Başkanlığı boyunca bundan daha delice bir şey yapmamıştı” denirken, CNN sunucusu Jake Tapper de haberi sunduktan sonra “Bu mektubu okuduktan sonra şaka sandım ancak Beyaz Saray’dan doğrulandı” diye konuştu. MSNBC kanalı sunucusu “Bu tuhaf mektubu sorgulatmak zorunda kaldık. Gerçekmiş. Çok garip bir mektup. Gecikmemiz bu yüzdendi” ifadeleriyle haberini sunarken, NBC televizyonunda ise “Trump’ın mektubu bir çaresizlik yakarışı. Trump attığı her adımda ülkenin ulusal güvenliğine zarar veriyor” değerlendirmesine yer verildi.