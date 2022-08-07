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Çirkin saldırı! Cemal Enginyurt ve koruması Latif Şimşek'i darp etti

Demokrat Partisi Ordu vekili Cemal Enginyurt katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti. Enginyurt ve korumasının saldırısı sonrası Latif Şimşek'in yaralandığı öğrenildi.

7 Ağustos 2022 Pazar 02:22 - Güncelleme:
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Canlı yayında şoke eden görüntüler! TV'de bir tartışma programına katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasındaki gerginlik daha sonra canlı yayında saldırıya dönüştü. Enginyurt ve Şimşek ile birlikte stüdyoda gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar da vardı.

"BIRAK BU İŞLERİ" DEDİ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in Enginyurt'un sözlerine karşılık "Sen bırak bu işleri" şeklinde cevap vermesiyle birlikte DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırmaya çalıştı.

KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ

Yayını kesilen programın sunucusu Pınar Işık Ardor tekrar yayına bağlandıklarında olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, "Cemal Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde... darp da edildi. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN ŞİMŞEK'E SALDIRIYA KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dağ "Canlı yayında DP Genel Başkan Yardımcısı'nın gerçekleştirdiği vandallığı kınıyorum. Bırakın siyaseti, insanlığa dair hiçbir emare taşıyamanlar toplum önüne çıkartılmamalı. Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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