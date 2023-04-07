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Çirkin sözler! TİP'li Sera Kadıgil Diyanet ve İmam Hatiplere nefret kustu

TİP'li Sera Kadıgil skandal sözler sarf ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve İmam Hatip okullarını hedef aldı. Kadıgil'e tepki yağdı.

7 Nisan 2023 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Çirkin sözler! TİP'li Sera Kadıgil Diyanet ve İmam Hatiplere nefret kustu
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TİP vekili Sera Kadıgil, katıldığı YouTube yayınında 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk olan Kadıgil, İmam Hatip liselerinden rahatsız olduğunu söyleyerek "Çoluk çocuk okul bulamıyor." iddiasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDE AÇILAN KUR'AN KURSUNDAN RAHATSIZ OLDU

Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil'in açıklamaları şu şekilde: Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var.

Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kuran kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım.

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