Ankara'da Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın, Filistin'i destekleyen bir kıza saldırıp önce peçesini çekti tokat attı. Filistin'i destekleyen broşürleri dağıtan kız kendisine tokat atan kadının o anlarını kamerayla kayıt altına aldı.

Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın, Filistin'e destek broşürü dağıtan peçeli kıza saldırdı. Peçeli kıza vurarak peçesini açmaya çalışan Kemalist kadının broşürleri yırttığı anlar görgü tanıklarınca doğrulandı.

"PEÇEMİ AÇTIN VE YÜZÜME TOKAT ATTIN"

O anları kayda alan genç kızın videoda, "Hiç bir yere gitmiyorsun. Yüzüme vurdu onu kanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi kaçıp gidiyor. Polisi arar mısın? Bana dokunamazsın. Yüzümü açtın Peçemi açtın ve yüzüme tokat attın. Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda." dediği görüldü.