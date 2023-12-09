İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çirkin zihniyet yeniden hortladı! Filistin destekçisi peçeli kıza saldırdı
Güncel

Çirkin zihniyet yeniden hortladı! Filistin destekçisi peçeli kıza saldırdı

Başörtüsünü hedef alan kirli zihniyet Ankara'da yeniden ortaya çıktı. Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın, Filistin'i destekleyen peçeli kıza saldırarak tokat attı.

9 Aralık 2023 Cumartesi 20:50 - Güncelleme:
Çirkin zihniyet yeniden hortladı! Filistin destekçisi peçeli kıza saldırdı
ABONE OL

Ankara'da Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın, Filistin'i destekleyen bir kıza saldırıp önce peçesini çekti tokat attı. Filistin'i destekleyen broşürleri dağıtan kız kendisine tokat atan kadının o anlarını kamerayla kayıt altına aldı.

Kemalist olduğunu söyleyen bir kadın, Filistin'e destek broşürü dağıtan peçeli kıza saldırdı. Peçeli kıza vurarak peçesini açmaya çalışan Kemalist kadının broşürleri yırttığı anlar görgü tanıklarınca doğrulandı.

"PEÇEMİ AÇTIN VE YÜZÜME TOKAT ATTIN"

O anları kayda alan genç kızın videoda, "Hiç bir yere gitmiyorsun. Yüzüme vurdu onu kanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi kaçıp gidiyor. Polisi arar mısın? Bana dokunamazsın. Yüzümü açtın Peçemi açtın ve yüzüme tokat attın. Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda." dediği görüldü.

  • basörtüsü hedef
  • kirli zihniyet
  • peçeli kıza saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.