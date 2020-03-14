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Güncel

Çizgi dizilerde temizlik vurgusu

Yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, gündemde olan hijyen konusunda hazırladığı içerikleri tüm mecralarında yayınlamaya başladı.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:54
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Çocukların yüksek yararını gözeten tüm konularda izleyicisinde farkındalık oluşturmaya çalışan TRT Çocuk kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından içeriklerini ve yayın akışını güncelledi.

Çizgi dizilerin temizlik ve hijyen odaklı bölümlerinin öne çıkarıldığı yayın akışında, genel sağlık ve temizlik bilgileri, koronovirüs, bu virüsten sakınma ve kaçınma yollarını anlatan içerikler yer alıyor.

Türkiye'nin ilgiyle izlenen ve ebeveynler tarafından en güvenilir çocuk kanalı olarak tercih edilen TRT Çocuk, "Kamu yayıncılığı sorumluluğu ve hassasiyeti" ile hazırlanan bu içerikleri tüm mecralara özenle taşıyor.

TRT Çocuk, çizgi dizileri ve sinema filmlerinin yanı sıra hazırladığı spot, infografik, bilgilendirici sosyal medya içerikleri, şarkı ve video içerikleriyle güncel konularda da hassas davranıyor.

Ekranda ve tüm dijital ve sosyal medya mecralarında çocukları eğlendirmek kadar eğitmek ve farkındalık oluşturmak misyonuyla hareket eden TRT Çocuk, çocukları ve ebeveynleri tedirgin etmeden bilgilendirmek amacıyla hazırlanan içerikleri ve yetkili kaynaklardan alınan doğru bilgileri izleyicilerle paylaşmaya devam edecek.

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