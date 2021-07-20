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  • Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı
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Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

DHA20 Temmuz 2021 Salı 18:28 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:28
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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

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