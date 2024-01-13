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  • ''Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı'' iddiasına yalanlama
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''Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
''Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı'' iddiasına yalanlama
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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