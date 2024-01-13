''Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı'' iddiasına yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiası doğru değildir.



Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane,... pic.twitter.com/xq8j6pLeYo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 13, 2024