Cizre'de acı son: 10 yaşındaki çocuk Dicle Nehri'nde can verdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terliğini almak için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Konak Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E'nin bulunması için dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri bu sabah yeniden başladı.

Su üstünde botlarla, nehrin içinde ise su altı kamerasıyla yürütülen arama çalışmalarında küçük çocuğun cesedine ulaşıldı.

Nehirden çıkarılan çocuğun cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Konak Mahallesi'nde dün Ahmet E. (10) Dicle Nehri kenarında gezerken terliğinin teki suya düşmüş, terliğini almak için suya giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

AFAD ile su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürütmüş, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verilmişti.