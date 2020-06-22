Cizre'de bir fabrika kundaklandı

AA 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:05

Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı yeni tamamlanan 80 kişinin istihdam edileceği mermer ve bazalt işleme fabrikasının idari kısmı, gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Çıkan yangın sonucu binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Girişimci Metin İğdi, yaptığı açıklamada, işsizliğin çözümüne katkı sunmak amacıyla yatırım yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz istihdam ve hizmet derdindeyken, idari binamızın ateşe verilmesine anlam veremedik. Burada mermer ve bazalt üretip hem ilçe ekonomisine katkıda bulunmak hem de 80 insanımıza istihdam alanı oluşturmak istedik ama maalesef gece ateşe verildi."

Olayı gerçekleştirenleri kınayan İğdi, "İnşallah güvenlik güçlerimiz suçluları yakalayacak ve adalet gereken cezayı verecek çünkü halkımız böyle bir şeyi hak etmiyor." dedi.