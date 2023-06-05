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Güncel

Cizre'de güvenlik korucusuna silahlı saldırı! Valilik: Terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Cizre'de güvenlik korucusuna silahlı saldırı! Valilik: Terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir
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Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- "TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre, olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir."

Erdem'in cenazesi, Kumçatı Beldesi'nde toprağa verildi.

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