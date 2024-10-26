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Güncel

Cizre'de polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan iki şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine patlayıcı atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Cizre'de polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan iki şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesi Cudi Mahallesi muhtarlık binası önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerine yönelik patlayıcı madde atılması ile ilgili çok yönlü araştırma yapıldığı ve kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Açıklamada, "Atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu anlaşılmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, olay sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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