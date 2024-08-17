Bugün, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü. Aradan geçen 25 yılda açılar hala unutulmadı. Kocaeli'deki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp sevdiği sırada burnunu sıkan "Erkan bebek" de 25 yaşına girdi. Büyük felaketle yaşıt olan Erkan Işık, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

'KORKUYLA YAŞAMAYALIM'

17 Ağustos'un sembolü olduğu için hep depremle iç içe yaşadığını söyleyen Işık, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde biz de aynı acıları yaşadığımız için harekete geçtik. Depremzedeler için esnaf esnaf dolaşıp yardım topladık. 17 Ağustos'un acılarını yaşayanlar elinde avucunda ne varsa yardım etti" dedi. Herkesin depremden çekindiğini ancak elini taşın altına koymadığını söyleyen Işık, "Ben 25 yaşına geldim, 17 Ağustos'un üzerinden çeyrek asır geçti hala deprem korkusuyla yaşıyoruz. Artık bu korkuyla yaşamayalım. Bu korkuyla yaşamaktansa herkesin kentsel dönüşüme destek olması gerekiyor. İnsanlar hem depremden korkuyor hem de kısa süreliğine kiraya çıkmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

O FOTOĞRAF GÜZEL BİR ANI

ABD Başkanı ile olan fotoğrafının artık sadece güzel bir anı olarak kaldığını belirten Işık, "Aile olarak çadır kentte yaşamak zorunda kaldık. Clinton ile mektuplaşmıştık. Cevap gelmez diye düşünmüştüm ama cevap geldi. Çok mutlu olmuştum. Şimdi de hayat zorlukları ile mücadele ediyorum. Düzenli bir işim olsun istiyorum" dedi.

DEPREME HAZIR DEĞİL ÇOK ÜZÜLECEĞİZ

17 Ağustos'un yıldönümünde yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsuratı durumunda. İstanbul'un depreme hazırlanması için hükümet, yerel yönetim ve halkın el ele vermesi, birlikte çalışması şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. Sakın ola 6 Şubat depremlerini unutmayın" dedi.