Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Suriye’de Çobanbey ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 Türk askeri, sağlık ekipleri tarafından Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 asker hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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