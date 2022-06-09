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Güncel

Çobanlar ihbar etti! Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

Kırşehir'de Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
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Bölgede çobanlık yapan Hızır İlyas Aydemir, Sariyahşi Köprüsü altında ceset gördüğünü belirterek, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ilk incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cesedin, 77 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan ve arama çalışmalarına devam edilen Hasan Aydoğan'a (21) ait olduğu değerlendiriliyor.

Vali Hüdayar Mete Buhara da olay yerine gelerek bilgi aldı.

- OLAY

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

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