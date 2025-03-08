Çocuğa çarpıp kaçan sürücü böyle yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart'ta merkez Eyyübiye ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, bisikletiyle gezen 6 yaşındaki M.A.Ç'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza sırasında araçtan kopan parçalardan yola çıkan ekipler, 3 gün süren çalışmaların ardından isminin E.D. olduğunu tespit ettiği sürücüyü gözaltına aldı.