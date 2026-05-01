Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edilmişti ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklanmıştı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasında, dava karara bağlandı.

Duruşmada, Dede'ye 'Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması kararı verildi.

Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Dede'ye verilen alt sınır olan 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunulacak.

Bakanlık yetkilileri, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4,5 yıl vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.