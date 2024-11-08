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Çocuğa saldıran sanık için yeni karar

Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından hakkında açılan dava kapsamında tahliye edilen sanık, yeniden tutuklandı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Çocuğa saldıran sanık için yeni karar
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itirazda bulunulması üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık A.K. gözaltına alındı.

Sanık, polis tarafından getirildiği Anadolu Adliyesinde tutuklandı.

- NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 6 Ekim'de bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A'ya şiddet uyguladığı belirlenen 19 yaşındaki A.K, 8 Ekim'de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklanan A.K. hakkında hazırlanan iddianamede Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, 21 Ekim'de hazırladığı tensip zaptında sanığın adli kontrol hükümleri kapsamında tahliyesine karar vermiş, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek sanığın tutuklanmasını istemişti.

İtirazı kabul eden mahkeme, sanık A.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

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