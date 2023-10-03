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Çocuğa zorla içki içirmişti... Mahkeme kararını verdi

Başakşehir'de, bir çocuğa zorla içki içirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA3 Ekim 2023 Salı 07:02 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir çocuğa zorla içki içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli F.İ'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan F.İ'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki evinde yakalanan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtilmişti.

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