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Çocuğun düşürdüğü ısıtıcı camla kapatılan balkonu küle çevirdi: 4 yaralı

Elazığ'da bir binanın camla etrafı kapatılan balkonunda, elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Çocuğun düşürdüğü ısıtıcı camla kapatılan balkonu küle çevirdi: 4 yaralı
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Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6. katında meydana geldi. İddiaya göre, camla kaplı olan balkonda bulunan elektrikli ısıtıcı, evde bulunan çocuğun çarpması sonucu yere düştü. Çalışmaya devam ısıtıcının halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alev ve dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 4 kişi, vücutlarında yanık, kesik ve dumandan etkilenmeleri nedeni ile yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı bölge kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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