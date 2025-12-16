Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ş.A'nın boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı ve eşinin şikayeti üzerine 18 Kasım 2024'de gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Sanığın İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılan duruşmada İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesince sanığa verilen 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya kapsamındaki mevcut deliller, isnat edilen suçun niteliği, öngörülen yasal ceza sınırları ve tutukluluk tedbirinin devamını gerektiren nedenler dikkate alınarak usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilmiş olup, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir."

Açıklamada, sanık Ş.A'nın başka suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle cezaevinden tahliye edilmediği ifade edildi.

- OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Burdur'da bulunan F.C. (26), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

Her iki mahkemenin "görevsizlik" kararı vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti.

Sanığın, bugün görülen duruşmasında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.