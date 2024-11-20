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Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba: Seçimini yap hangisini öldüreyim?

Eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayanan Fatma A., 'Görüntülü arayıp, çocuklarım arasında seçim yapmamı isteyerek 'Hangisinin ölmesini istersin' diye sordu' dedi.

Akşam Gazetesi20 Kasım 2024 Çarşamba 08:39 - Güncelleme:
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba: Seçimini yap hangisini öldüreyim?
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Boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki eşi Fatma A.'yı görüntülü arayan Şiyar A.'nın, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehditler savurduğu videosu sosyal medyada infiale neden oldu. İzmir'de yaşayan Şiyar A. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. İki çocuk ise devlet korumasına alındı. Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi" dedi. Cani baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatma A. yaşadığı korkunç anları Akşam Gazetesi'ne anlattı. Sürekli kendisine şiddet uygulayan Şiyar A.'ya geçtiğimiz ağustos ayında boşanma davası açtığını belirten Fatma A. şunları anlattı:

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIP KAÇTIM

"Kendisi uyuşturucu bağımlısı. Bu olaylar yaşanmadan önce ağustos ayında bana bıçakla saldırdı. Ben de evden kaçıp karakola şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Beni öldürecekti, çocuklarımı babaannelerine bırakıp İzmir'den İstanbul'a oradan Bodrum'a son olarak Burdur'a kaçtım. Canımı kurtarmak için şehir şehir gezmek zorunda kaldım."

"KESEYİM Mİ ÖLDÜREYİM Mİ?"

"Burdur'da çocuklarımı da yanıma alarak bir bakımevinde işe başlamak üzereydim. Önceki gün beni aradı. Seçim yapmamı 'Çocuklarından hangisinin ölmesini istersin' dedi. Korkudan telefonunu kapattım. Sonra beni görüntülü aradı. Acil telefonu açmamı aksi takdirde çocuğuma zarar vereceğini söyledi. Ben de açmak zorunda kaldım. O anda işte o korkunç manzara ile karşılaştım. Bana 'keseyim mi öldüreyim mi?' diye bağırıyordu."

Fatma A. çocuklarını alıp yeni bir hayat kurmak istediğini belirterek "Şükür tutuklanmış. Mahkemeden çocuklarımın benim yanımda kalması için talepte bulunacaktım. Kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.

Cani baba için karar verildi

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