Çocuğunun yanında utanmadı: Ne bulduysa çantasına attı

Olay, İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan Primemal alışveriş merkezinde yaşandı. Alışveriş merkezine çocuğuyla gelen S.S. isimli kadın, 2 mağazadan hırsızlık yaptı. İş yeri çalışanlarının güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıkan hırsızlık üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri kadını çaldığı; güneş gözlüğü, kolye, küpe, parfüm, cüzdan, bileklik ve ürünlerin alarmlarını kesmek için kullandığı kerpetenle birlikte yakaladı. Kadın, 29 Mart günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının bir mağazada çaldığı ürünleri çantasına koyduğu anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.