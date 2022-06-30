İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7125
  • EURO
    17,514
  • ALTIN
    976.029
  • BIST100
    2401.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 zanlı polis ekiplerince yakalandı
Güncel

Çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 zanlı polis ekiplerince yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.P.E. ve M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın yardımıyla yapılan aramalarda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.