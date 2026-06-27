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Çocuk hırsızların rahatlığı pes dedirtti: 50'den fazla suç kayıtları var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir markete arka kapıdan giren 11 yaşındaki iki çocuk, yaklaşık 100 bin lira değerinde gıda ve alkol ürünü çaldı. Güvenlik kameralarına rahat tavırlarıyla yansıyan çocukların, 50'nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlendi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Çocuk hırsızların rahatlığı pes dedirtti: 50'den fazla suç kayıtları var
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Olay, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu Caddesi üzerinde bulunan bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Abbaslar'a ait markete saat 03.00 sıralarında gelen iki şüpheli, iş yerinin kapalı olmasını fırsat bildi. Marketin arka kapısının kilidini açarak içeri giren şüpheliler, raflarda bulunan alkol ürünleri, dondurma, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerini çaldı. Adeta dinlene dinlene hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra çaldıkları eşyaları bir çantaya doldurarak motorla götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları, kıymetli olan ürünleri bulduklarında birbirlerine 'çak' yapmaları dikkat çekti.

ÇALINAN ÜRÜNLERİN PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 100 BİN LİRA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah iş yerini açmak için markete gelen Recep Abbas, arka kapının açık olduğunu fark ettiğini ve İçeri girdiğinde çok sayıda ürünün yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek "Ne kadar pahalı ve kıymetli şey varsa 2 çocuk tarafından çalındığını gördük. Ufak olmalarına rağmen alkol de almışlar. Kameralara baktık dışarıda da 2 çocuk var. Bunların ailelerini araştırdık. Çocukların 50'nin üzerinde suç kaydı olduğunu öğrendik" dedi.

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