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'Çocuk ilgiyle büyür, internetle değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalı” uyarısında bulundu. 

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Bilişim teknolojilerinin içinde doğan ve büyüyen çocukların, önceki nesillerde olmayan dijital bilgi ve becerilere sahip olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu teknolojilerin bilinçli, güvenli, etkin kullanıldığında çocuk ve gençlerin eğlence ve eğitimlerini destekleme yönünde imkanlar sağlayabildiğini vurguladı. 0-6 yaşın, beyin, dil ve konuşma, sosyal beceri gelişimi, güvenli bağlanma ilişkisi, sağlıklı iletişimsel ve sosyal davranışların gelişimi açısından önemli olduğuna işaret eden Bakan Koca, “İlk 3 yılında çocuk ekran aracılığıyla gelen bilgiyi 3 boyutlu olarak algılayamaz. Dolayısıyla bilimsel olarak 3 yaşın altındaki çocukların, ebeveynlerinin açıklamaları olmadan dijital ortamda verilen bilgiyi öğrenmesi mümkün değil. Bu dönemde anne babaların çocuklarıyla oyunlar oynaması, kitap okuması, iletişim kurması gerekiyor. Çocuğun zekası, hayal gücü, iletişimi ve yaratıcılığı ancak bu sayede gelişir, internet aracılığıyla değil” uyarısında bulundu.

        

ARKADAŞLARINI TANIYIN          

Bakan Koca, uzun süre televizyondan, tabletten ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığını belirterek, “Çocuğun teknolojiyle erken yaşta tanışması ve yalnız başına bırakılmasının gelişim geriliklerine sebep olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştır. 

Çocuk ileride gündelik hayata uyumda, empati kurmakta, dürtü kontrolü gibi konularda sorun yaşayabilir. 3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalı” tavsiyesinde bulundu. Bakan Koca, anne babaların ebeveyn filtrelerinden faydalanılabileceğine işaret ederek, “Anne babalar çocukların internet oyunlarında edindiği arkadaşlıkları kontrol etmeli. Aileler, sosyal medya kullanıcısı olarak özel hayatın gizliliği ve bilgi paylaşımında çocuklarına rol model olmalı. Kişisel bilgilerin verilmemesi gerektiği konusunda çocuklarını uyarmalı” şeklinde konuştu.

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