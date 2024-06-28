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Güncel

Çocuk parkında korkunç cinayet! 1 kişi ölü bulundu

Antalya'da bir kişi çocuk parkında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili 6 kişi ifade için karakola götürülürken, polis ekipleri ise parkta çok sayıda alkol şişesini delil olarak değerlendirdi.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Çocuk parkında korkunç cinayet! 1 kişi ölü bulundu
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Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman C.'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINA GİRDİ

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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