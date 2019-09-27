Panelde konuşan Emine Erdoğan, “Türkiye olarak Afrika’yı kadim bir dostluğun ülkesi olarak görüyoruz”dedi. Etkinliğin teması olan “Kızları gelin etmeyin” sorununun anahtarının da eğitim olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz. Yoksulluk, aile içi şiddet, katı gelenekler, bunların hiçbiri mazeret olamaz.”

YANLIŞ GELENEKSEL ALGILAR

İslam’ın bazı yanlış geleneksel algıların kaynağı olarak görülmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Emine Erdoğan, İslam’ın kadını ve erkeği ayırmadan, insanı en şerefli mahluk olarak gören bir din olduğunu vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: “Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ‘Allah’tan hakkıyla sakının ve çocuklarınıza adil davranın’ diyerek hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Peygamberin mescidi, erkekler için olduğu gibi kadınlar için de bir okul olmuştur. Yani kızların eğitimini, meslek edinmesini, sanattan ticarete, faaliyet göstermesini teşvik eden bir din ile karşı karşıyayız. Hal böyleyken, kızları din kisvesi altında umutsuz bir geleceğe mahkum etmek, hakka, hakikate sığar mı? Alimlerimizin, din adamlarımızın; İslam’ın kadına bakışını yeniden okuması gerekir. Yanlış geleneksel bakış açıları dinin önüne geçmemeli. Dini, kendi keyfi tutumlarımıza göre yorumlayamayız. Din bir bütündür ve kadın erkek ayrımı yapmadan insanın esenliği için bir rehber sunar.”