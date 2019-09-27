24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6701
  • 6,1961
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir''

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, önceki gün New York’ta Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio’nun özel davetiyle “Afrika’da Erken Evlilikler ve Tecavüzü Önlemek” konulu panele katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Panelde konuşan Emine Erdoğan, “Türkiye olarak Afrika’yı kadim bir dostluğun ülkesi olarak görüyoruz”dedi. Etkinliğin teması olan “Kızları gelin etmeyin” sorununun anahtarının da eğitim olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz. Yoksulluk, aile içi şiddet, katı gelenekler, bunların hiçbiri mazeret olamaz.”

YANLIŞ GELENEKSEL ALGILAR

İslam’ın bazı yanlış geleneksel algıların kaynağı olarak görülmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Emine Erdoğan, İslam’ın kadını ve erkeği ayırmadan, insanı en şerefli mahluk olarak gören bir din olduğunu vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: “Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ‘Allah’tan hakkıyla sakının ve çocuklarınıza adil davranın’ diyerek hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Peygamberin mescidi, erkekler için olduğu gibi kadınlar için de bir okul olmuştur. Yani kızların eğitimini, meslek edinmesini, sanattan ticarete, faaliyet göstermesini teşvik eden bir din ile karşı karşıyayız. Hal böyleyken, kızları din kisvesi altında umutsuz bir geleceğe mahkum etmek, hakka, hakikate sığar mı? Alimlerimizin, din adamlarımızın; İslam’ın kadına bakışını yeniden okuması gerekir. Yanlış geleneksel bakış açıları dinin önüne geçmemeli. Dini, kendi keyfi tutumlarımıza göre yorumlayamayız. Din bir bütündür ve kadın erkek ayrımı yapmadan insanın esenliği için bir rehber sunar.”       

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İTÜ'den açıklama: Depremler durumun kritikliğine işaret ediyor

İTÜ'den açıklama: Depremler durumun kritikliğine işaret ediyor

Bakanlık açıkladı: Eviniz riskli mi? İşte öğrenme yöntemi...

Bakanlık açıkladı: Eviniz riskli mi? İşte öğrenme yöntemi...

İstanbullular park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor

İstanbullular park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA