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Çocuklar Minguzzi'nin katillerini mi örnek alıyor... Görüntüler tartışmalara neden oldu

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledildiği bit pazarında çekilen görüntüler tartışmalara neden oldu. Çekilen görüntülerdeki 12-14 yaş arasındaki çocukların, Minguzzi'nin katiline benzer saç tıraşları dikkat çekti. Bu durum, 'Çocuklar katilleri mi örnek alıyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 11:43 - Güncelleme:
Çocuklar Minguzzi'nin katillerini mi örnek alıyor... Görüntüler tartışmalara neden oldu
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Kadıköy'de bit pazarında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışmalara neden oldu.

Söz konusu görüntülerde, 12-14 yaş arasındaki çocukların sigara içtiği, Minguzzi'nin katiline benzer şekilde giyindiği ve saçlarını tıraş ettirdiği dikkat çekti.

Bu durum, "Çocuklar Minguzzi'nin katillerini mi örnek alıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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