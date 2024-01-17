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Çocuklar Üşümesin... Minik Yürekleri Deniz Feneri Isıtıyor...

Deniz Feneri, “Çocuklar Üşümesin Kampanyası” çerçevesinde üzerinde kışlık kıyafetleri olmayan, ihtiyaç sahibi durumunda olan çocuklara pantolon, mont, bot dağıtarak destek oldu.

17 Ocak 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Çocuklar Üşümesin... Minik Yürekleri Deniz Feneri Isıtıyor...
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Bağışçıların yardımlarıyla bu sene 15'inci kez Çocuklar üşümesin deniliyor.

Edirne'den, Kars'a, Sinop'tan Adana'ya ülkemizde ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Deniz Feneri Derneği bu kış 20 bin çocuğa bot ve mont ulaştırıyor.

Derneğin kendi ekiplerinin dışında üniversitelilerden oluşan "Genç İyilik" kulübü öğrencileri de dağıtımlara sürekli olarak destek veriyor.

Yeni kıyafetlerini giyen miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Genel Başkan Av. Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Derneğimiz 17 yıldır "Bitmeyen İyilik" anlayışıyla dil, din, ırk ayırmadan yurtiçinde ve yurtdışında insani yardımlar yaptı. Kış aylarında yardımlarımız genel olarak soğukla mücadeleye yönelik. Kışlık giysi yardımlarımızın dağıtımını hızlandırdık. İstanbul'da iki, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya ve Şanlıurfa'da sabit giyim mağazalarımız aracılığıyla, çok sayıda ilde açılan geçici giyim mağazalarımızla ve köylere dernek araçlarımızla okullu çocuklarımıza kışlık giysi ve bot yardımlarımıza devam ediyoruz.

Giyim Mağazalarımıza yoksulluğu tespit edilmiş ailelerimizi ve onların çocuklarını davet ediyoruz. Onlar da istedikleri giysileri ücret ödemeden alıyorlar.

Onlarca köy okulunda yüzlerce çocuğa karda kışta ayakları sıcacık olsun, ayakkabıları su almadan okullarına gidip gelsinler diye bot verdik.

Gerek mağazalarımızdaki, gerekse köy okullarındaki dağıtımlarımız sırasında sıklıkla duygulu anlar yaşanıyoruz. Kimi ağabeyinin kendisine büyük gelen ayakkabısı ile okula gidiyor, kimi başparmakları görünen ayakkabılar giyiyor.

Bu kış tam 20 bin çocuğumuza bot verdik. Hedefimiz 30 bin çocuğa yepyeni hiç giyilmemiş botlar ulaştırmak.

Bu yardımların sürdürülebilir olması ve güzel ülkemizin daha fazla güzel çocuğuna ulaşabilmek için daha çok hayırseverin desteğine ihtiyaç duyuyoruz.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta yine yoğun bir dağıtım programı yapıyoruz.

Edirne'den Kars'a devam eden bu yardımlarda gönüllülerimizin ve duyarlı öğretmenlerimizin taleplerini önemsiyoruz."

İster 1 mont, 1 bot ve 1 pantolondan oluşan giyim setimiz için 1.050 TL; isterseniz 5560'a GİYİM yazıp 1 SMS göndererek 25 TL bağışta bulunabilirsiniz. Yapacağınız yardımlarla bu kış da Çocuklarımız Üşümesin.

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