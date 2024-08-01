İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2024 Perşembe / 26 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0711
  • EURO
    35,8311
  • ALTIN
    2605.11
  • BIST100
    10843.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Çocuklar zorla çalıştırıldı'' iddiası! 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Güncel

''Çocuklar zorla çalıştırıldı'' iddiası! 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki çocukları alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
''Çocuklar zorla çalıştırıldı'' iddiası! 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.

Çocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.

Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Marmaris Satış İddiası
  • Çocuk Alıkoyma
  • Gözaltı Tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.