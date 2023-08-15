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''Çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı'' iddialarında yeni gelişme

İÜ Tıp Fakültesi 'çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 10:34 - Güncelleme:
''Çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı'' iddialarında yeni gelişme
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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