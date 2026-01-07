İSTANBUL 18°C / 14°C
  • Çocuklara dijital koruma kalkanı! İşte yasa bunun için gerekli
Güncel

15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa teklifi ay sonunda Meclis gündemine geliyor. Çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulamasıyla girebilecek. Sosyal medya platformları çocukları yutan bir bataklığa dönüşürken, çocukların başta Instagram ve TikTok'ta olmak üzere zararlı alışkanlıkları ve zorbalığı özendiren paylaşımlar yapması dikkat çekiyor. Ağır makyaj videoları paylaşan çocuklar istismara açık hale geliyor. Bazı videolar okulda zorbalık yapmanın ve dersi sabote etmenin yolları anlatılıyor.

AKŞAM Gazesi7 Ocak 2026 Çarşamba 08:20 - Güncelleme:
Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde çocuklara yönelik dijital koruma kalkanlarının benzeri Türkiye'de de resmiyet kazanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren yasa teklifinin, ay sonunda TBMM'de olacağını bildirdi. AKŞAM da yasa kapsamına girecek yaş grubu çocukların sanal âlemdeki izini sürdü.

MAKYAJ YAŞI İLKOKULA İNDİ

'10 yaş için makyaj' ve '15 yaş okul kombinleri' gibi başlıklı videolarda ağır filtreler, yetişkin makyaj teknikleri yer alıyor. 'Bad girl taktikleri' başlıklı videolarda; okulda zorbalık, dersi sabote etmek, siyah giyinip korkutucu görünmek 'havalı' olarak sunuluyor. Zorbalık mizah ve trend kisvesiyle normalleştiriliyor. 'Fenomen öğrenciler' ise sınıf içi görüntüleri, teneffüsleri ve ders anlarını vlog olarak paylaşıp arkadaşlarının mahremiyetini ve güvenliğini riske atıyor.

YETİŞKİNLERE ÖZENİYORLAR

Videolarda yaşın gizlenmesi ve çocukların kendilerini büyük göstermesi de öne çıkıyor. İçeriklerle, çocukların yaşlarına uygun olmayan rollere bürünüp erken yaşta 'yetişkinliğe' itilmesine neden oluyor. Sigara ve alkol kullanımı 'özgürlük' olarak sunuluyor ve riskli davranışları sıradanlaştırıyor.

'Bad gril olmak' başlıklı paylaşımlar dikkat çekti.

ZORBALIK RİSKİ ARTTI

Erken ergenlikte soyut düşüncenin gelişmediği için risk analizi yapılamadığını belirten Rehberlik Öğretmeni Yalın Kaya, zorbalığın normalleşmesine dikkat çekerek, "Zorbalık, zarar verme ve saldırgan davranış riskini artırır. Okullar cezalandırıcı olmamalı. Çocukların, hata yaptığında korkacağı değil, danışabileceği ebeveyn ve öğretmenleri olmalı. Sınır, denetim ve güven ortamı sağlanmalı" dedi.

'ONLARI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ'

15 yaş altına yönelik konuşan Bakan Göktaş, "Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Çocuklarımızı korumak önceliğimiz" dedi.

Buna göre artık;

15 yaş altı çocuklar, sosyal medya uygulamaları ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.

Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek.

Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaş altındaki çocuklara yönelik hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilecek.

