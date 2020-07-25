Çocuklara öğrettikleri çok kızdıracak: Ahlaksız Rusya, acımasız Putin...

star.com.tr 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:29

RUS medyasının iddiasına göre, İngiltere'de okullar eylül ayı sonunda yeniden açıldığında, sınıflara giren çocuklar sadece okuma, yazma ve aritmetik öğrenmeyecek. Bu temel eğitimlerin yanı sıra, öğretmenleri onlara Rusya düşmanlığı aşılayacak.



Söz konusu propaganda kaynağının, gazetecilerden oluşan bir ekip tarafından kurulan ve gençlere yönelik bir haber sitesi olan The Day olduğu belirtiliyor.

Öğrencilerin kullanması üzere tasarlanan The Day'de konulardan her birinde, gençlerin düşünmelerini ve dünyayla etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için bir dizi düşündürücü soru ve alıştırma yer alıyor.

The Day, İngiltere'deki kitleyi hedeflemesine rağmen, dünyanın dört bir yanındaki sınıflarda öğretime destek amacıyla kullanılıyor.

Yakın tarihli bir yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dünyanın en tehlikeli adamı' olarak tanıtılıyor.

Yazıda, Rusya 'haydut devleti' olarak tanımlanırken, Moskova’nın tüm dış politikası 'ahlaksızca' ve Putin, Batı'daki huzursuzluktan hoşlanan bir adam olarak nitelendiriliyor.

Bu iddialara gerekçe olarak, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi bağlamında geniş çaplı suçlamalar, Putin'in İngiltere'nin Brexit referandumuna ve geçen yılki genel seçimlere karıştığı iddiaları gösteriliyor.

BROWDER'IN DA GÖRÜŞLERİ VAR

Makalede, çocuklara Bill Browder'ın 'Rusya'nın 'mafyatik faaliyetler yürüten bir mafya devleti' olduğu görüşü öğretiliyor.

Makalenin altında, çocuklardan 'Rusya Birleşmiş Milletlerden atılmalı mı?' gibi bir dizi soruyu cevaplamaları isteniyor.

Hatta KGB günlerinde Putin ile tanışmanın nasıl bir şey olacağına dair hikaye yazmaları isteniyor.

RUS MEDYASINDAN 'GOEBBELS' BENZETMESİ

Sitenin misyonu, İngiliz hükümetinin Sahte Haberler ve Okullarda Okuryazarlık Becerilerinin Öğretimi Komisyonu tarafından destekleniyor.

2018'de The Day'le ortak hazırlanan bir rapora göre, İngiliz gençlerin sadece yüzde ikisinin eleştirel düşünme becerilerine sahip olduğu belirtildi.

The Day'ın raporuna atıfta bulunan Rus medyası, bu propagandanın işe yaramayacağını yazdı. Çünkü rapora göre, biraz daha büyük çocukların sadece dörtte biri internetten okuduğu haberlere güveniyor.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, çalışmanın 'Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Herr Goebbels'i kıskandıracak' türden olduğu belirtildi.

Rus medyası ayrıca Browder'ın, 1990'lardaki özelleştirmelerle Rusya'da milyarlarca dolar kazanan ve gelir akışı kesildikten sonra kendini bir Putin karşıtı aktivist olarak ortaya çıkan bir dolandırıcı olduğunu yazdı



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