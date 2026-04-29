  Çocuklara yönelik sosyal medya çalışması! Bakan Göktaş: Bu bir yasak değil, düzenleme
Güncel

Çocuklara yönelik sosyal medya çalışması! Bakan Göktaş: Bu bir yasak değil, düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi'ne ilişkin, 'Amacımız burada özellikle yabancıların da çocuklarımıza erişebildiği platformlara bir sınırlama bir düzenleme getirmek. Nihayetinde çocuklarımız araştırmalarını yapabilecekler, internete girebilecekler.' ifadelerini kullandı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 21:57
Çocuklara yönelik sosyal medya çalışması! Bakan Göktaş: Bu bir yasak değil, düzenleme
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladığı videoyu paylaştı.

Göktaş, paylaşımında, "Bir kez daha açıkça ifade edelim. Biz, çocuklarımızı güvence altına alan, gelecek nesillerimizi koruyan düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle dolaşabileceği, yarınlara güvenle ilerleyebileceği bir dijital ekosistemi hakim kılmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda stratejik adımlar atmaya, biricik yavrularımız için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"BU BİR YASAK DEĞİL, BU BİR DÜZENLEME"

Videoda "Yasak nereye kadar? Onun yerine çocuklarımıza eğitim veremez miyiz?" sorusunu Göktaş, "Bu bir yasak değil, bu bir düzenleme. Tabii ki eğitim vermeliyiz. Toplumun tümüne vermemiz lazım. Halihazırda yetişkinlere yönelik eğitim programlarımız var. Nasıl ki çocuklarımıza trafik eğitimi verip ama aynı zamanda da lamba koyuyorsak aynı şey. Nihayetinde sosyal medyanın da bir trafik lambası olmalı." şeklinde yanıtladı.

"Peki çocuklar internete hiç mi giremeyecek?" sorusu üzerine Göktaş, şunları kaydetti:

"Tabii ki internete girecek. Amacımız burada özellikle yabancıların da çocuklarımıza erişebildiği platformlara bir sınırlama bir düzenleme getirmek. Nihayetinde çocuklarımız araştırmalarını yapabilecekler, internete girebilecekler. Bizim amacımız özellikle çocuklarımız üzerinden milyarlarca dolar kazanan bu şirketlere bir düzenleme getirmek."

