Çocuklardan CİMER'e mesaj yağmuru: Tayyip dedem dualarımız seninle

9 Şubat 2022 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) "geçmiş olsun" mesajları geldi. Mesaj paylaşanlar arasında en çok çocuklar yer aldı.

Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a iletilmek üzere şifa ve iyi dileklerini yazdı. Ordu Ünye'den yazan bir çocuk "Sayın Cumhurbaşkanımız çok geçmiş olsun. Allah'ım şifalar versin, Allah'ım başımızdan eksik etmesin tez zamanda şifa bulursunuz inşallah" derken, Antalya Kepez'den bir çocuk ise "Tayyip dedem geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin dualarımız seninle, görüşmeyi çok isterim Antalya'ya gelirsen gel. Ellerinden öperim saygılar" ifadelerini kullandı.

Antalya Elmalı'dan mesaj gönderen başka bir çocuk da duygularını, "Cumhurbaşkanım koronavirüs olmuşsunuz geçmiş olsun size. İyileşmeniz için Allah'a dua edip, Kur'an okuyucam inşallah görürsünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleriyle dile getirdi.

Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a yönelik çok ilginç sorular da iletti. Miniklerin özellikle Erdoğan'ın günlük hayatına ilişkin detayları öğ-renmek istedikleri görüldü. O sorulardan bazıları şöyle: "Sizin de bizim gibi bir aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uza-tıp maç, dizi, film izliyor musunuz? Çay ya da kahve içiyor musunuz? Açıklama yaparken hazırlanmış bir metinden mi okuyorsunuz? Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz? Arkadaş çevreniz var mı? Gittiğiniz ülkeleri ve şehirleri geziyor musunuz? Pijama giyiyor musunuz? Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat Kovid-19 mu konuşuyorsunuz?" CİMER'e 2021 yılında yapılan başvuru sayısı önceki yıla oranla yüzde 4 artmış ve başvuru sayısı 6 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. Nüfusa oranla en çok başvuru yapılan iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Ankara olmuştu.