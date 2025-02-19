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Güncel

Çocukları bir aydır haber alamıyordu! Evinde ölü bulundu

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Çocukları bir aydır haber alamıyordu! Evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 1605 Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin'den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya'daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu.

1 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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