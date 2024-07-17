İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,097
  • EURO
    36,21
  • ALTIN
    2627.14
  • BIST100
    11062.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukları dağa kaçırılan Muşlu aileler DEM Parti binası önünde eylem yaptı
Güncel

Çocukları dağa kaçırılan Muşlu aileler DEM Parti binası önünde eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Çocukları dağa kaçırılan Muşlu aileler DEM Parti binası önünde eylem yaptı
ABONE OL

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

'ANNELER DİRENİYOR'

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, sekiz yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Evlatlarımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Oğlum, bizi görüyorsan, duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil." dedi.

"OĞLUMU DEM PARTİ'DEN İSTİYORUM"

Anne Şahinaz Özcan da "Oğlumu DEM Parti ve PKK'dan istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan, gel devlete teslim ol." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.