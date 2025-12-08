Çocukları köpek saldırısına uğrayan ailelerden tepki

Başkentte son yıllarda sorun haline gelen sokak köpekleri ile ağızlıksız dolaştırılan tehlikeli ırk köpeklerin neden olduğu saldırılar, yaralanan çocukların ailelerini bir araya getirdi.

7 Aralık 2023'te okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz olayının ikinci yıl dönümünde, geçtiğimiz hafta Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde pitbull saldırısında yaralanan 1 buçuk yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün babası Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Çocukları köpek saldırısına uğrayan iki baba, benzer acıların bir daha yaşanmaması için yetkililere köpek sorununun kalıcı şekilde çözülmesi çağrısını yaptı.

"AİLELER İÇİN BU ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA"

Köpek saldırılarının bir daha olmaması için önlem alınması gerektiğini ifade eden Adem Öztürk, "Halil abi de bizim gibi aynı sorunu yaşayanlardan birisi. Kendisiyle biraz sohbet ettik, daha iki sene geçmesine rağmen çocuğunda kalan izlerden bahsetti. Aileler için bu çok büyük bir travma, artık herkes için bir tehdit var. Evde beslenen pitbull cinsi köpeklerden olsun, sokak köpeklerinden olsun, bir önlem alınması gerekiyor. Bir daha başkalarının bu acıyı yaşamaması için, bunların belli bir yasalar çerçevesinde sahiplenilmesi veya bahçeli bir yerlerde bakılması ya da toplanıp belediyeler tarafından insanlara zarar vermeyecek şekilde bir bakıma alınması gerekiyor" dedi.

Saldırgan köpeğin sahibinin daha önce defalarca kez şikayet edildiğini belirten Adem Öztürk, "Devlet yetkililerimizin dediğim gibi daha önce 12 kere şikayet edilmiş bir kadın bütün bu suçlamalardan kurtulup benim çocuğuma zarar veriyorsa, bundan sonra dışarı çıktığında da yine bu suçları yapmaya devam edecektir. Belki de bir köpek daha alıp gelip tekrar üstümüze saldırabilir. Her şeyi yapabileceğinden şüpheleniyorum. Çünkü bu kadın gerçekten köpeğinden bile tehlikeli. Dediğim gibi sokak köpeklerindeki tehlikeler de devam ediyor. Yetkililerin bu olaya ehemmiyet göstermesi gerekiyor ki insanlar daha fazla zarar görmesinler" diye konuştu.

"ALLAH'IN SESSİZ KULLARI GELİP, ÇOCUĞUMUZU PARÇALIYOR"

Son dönemlerde artan köpek saldırılarına karşı hayvanseverlere çağrıda bulunan Halil Yılmaz, "İki yıl önce, tam bugün 7 Aralık'ta köpek saldırısına uğrayan, kısacası köpekler tarafından yenen Tunahan Yılmaz'ın babasıyım. Bir hafta önce çocukları pitbull saldırısında uğrayan Adem'in ziyaretine geldim. Sokaklarda başıboş köpek olmasın dedik ama adamın evinin içinde çocuklarına köpek saldırıyor. Bundan daha büyük acı olabilir mi? Tunahan olayında, sokakta yanında yoktunuz dediler, bu sefer ne diyecekler? Kimsenin sesi çıkmıyor, Adem için kim gelmiş. Allah'ın sessiz kulları gelip, bizim sesli kullarımızı parçalıyor, çocuğumuzu parçalıyor, ne yapacağız biz? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum, tepkinizi koyun. Biz hayvan katliamı olsun demiyoruz, alın nerede beslerseniz besleyin ama insanların evinin içine kadar çocuklarını saldıracak duruma getiren nedir? Birinin buna artık dur demesi lazım" şeklinde konuştu.