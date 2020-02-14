Çocukları kullanarak, kamyonlardan hırsızlık yapanlar yakalandı

DHA 14 Şubat 2020 Cuma16:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:32

Tekkeköy ilçesinde çocuğun yola atlamasıyla durdurulan kamyondan, iddiaya göre, H.Y., D.Y., H.G. ve E.B., buğday, gübre ve kömür çuvallarını aşağı attı. Malzemeleri çalan şüpheliler, kaçarak, bölgeden uzaklaştı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Kerimbey ve Cumhuriyet mahallelerinde oturduğu belirlenen 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerin, malzemeleri çalmadıklarını, yerde bulduklarını öne sürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 1'i çocuk 4 kişi, adliyeye sevk edildi.