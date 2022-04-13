Çocukları ormanlar hakkında bilinçlendiren 'Yeşil Vatan Tırı' Antalya'da

Serik Tekeli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara tırdaki LED ekrandan bilgilendirici sinevizyon gösterildi. 5D sinemayla çocuklara ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi, çeşitli oyun ve aktiviteler yaptırıldı.

Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yaptığı konuşmada, "Yeşil Vatan Tırı" kapsamında çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler yaptırıldığını ifade etti.

Çocuklara orman sevgisini aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Okudan, "Orman gönüllüsü kampanyamız devam ediyor. İsteyenler isimlerini yazdırıp, kısa bir eğitimin ardından 'orman gönüllüsü' olabilirler. İlçemizde 300 civarında orman gönüllüsü kaydı yaptık." dedi.

Yeşil Vatan Tırı görevlisi Abdullah Sütçü de Muğla'dan hareket ettiklerini, Aydın'dan sonra Antalya'ya ulaştıklarını ifade ederek, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerini dolaşacaklarını kaydetti.

Program kapsamında vatandaşlara defne ve keçi boynuzu fidanı dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.